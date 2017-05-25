Денис Глушаков: "Сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков пообещал сделать все возможное, чтобы болельщики национальной команды выбежали на поле после Кубка конфедераций-2017. Он отметил, что на турнире проходных матчей не будет, передает из Химок корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Чем вам интересна сборная Чили?

– Каждый соперник интересен. На Кубке конфедераций не будет проходных матчей, со всеми будет тяжело. Жду игр и с Новой Зеландией, Португалией.

– Какая цель на турнире у России?

– Это Кубок. Хотелось бы дойти до финала. Давайте двигаться пошагово. Сначала сыграем один матч, затем второй и так дальше. После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала или нет.

– Сможете порадовать болельщиков сборной так, как это сделали в "Спартаке"?

– Будем делать все возможное. Чтобы радовались не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле.

– Фразу "Глушаков – это похороны" планируете переносить на международный уровень?

– Не задумывался над этим.

– Если приедете в Санкт-Петербург, а поле будет как вчера, готовы сыграть?

– Я на таких полях вырос.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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