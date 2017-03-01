Билеты на Кубок конфедераций снова поступили в продажу

На официальном сайте ФИФА возобновится продажа билетов на Кубок конфедераций, информирует пресс-служба организации. В продажу поступили билеты всех категорий, в том числе категории 4, предназначенной только для резидентов России, а также билеты для особой категории - для лиц с ограниченными возможностями, маломобильных и лиц с избыточным весом. Их продажа осуществляется в режиме реального времени.

Все билеты, уже приобретенные, а также проданные в ходе текущего этапа, который завершится 5 апреля 2017 года, будут бесплатно доставлены болельщикам заблаговременно до начала турнира. Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.