Артем Дзюба: "Задача - выиграть Кубок конфедераций-2017"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба заявил, что на Кубке конфедераций-2017 его команде попались непростые соперники по группе. Футболист отметил, что задача сборной – выиграть турнир.

– Какой результат на Кубке конфедераций вас устроит?

– Мы все поговорили и определили задачу – выиграть этот турнир, – сказал Дзюба. – Для начала надо выйти из группы, там сильные команды – Португалия, Мексика. Новая Зеландия – тоже не подарок. Непростая группа. Все – чемпионы своих континентов, со всеми будет трудно. Выйдем из группы, поставим задачу на полуфинал, а дальше на финал. Глобальная цель – выиграть. Олимпийский девиз про участие не для нас. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России // Полное интервью с Артемом Дзюбой