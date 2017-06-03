Аркадий Дворкович: "Потеря Дзюбы? Смолов и Бухаров справятся"

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович считает, что форварды сборной России Федор Смолов и Александр Бухаров смогут заменить Артема Дзюбу, который покинул команду из-за повреждения. Он также добавил, что молодые игроки смогут придать сборной свежести.

- Нападающий сборной России Артем Дзюба из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько велика это потеря для нашей команды? - вопрос Дворковичу.

- Если Артем чувствовал, что не сможет сыграть в полную силу, это верное решение. Это, конечно, большая потеря для нашей сборной. Потеря любого острого форварда – это плохо. Но у нас есть Смолов и Бухаров. Думаю, они справятся.

- Какой должна быть цель на Кубке конфедерации - победа или подготовка к чемпионату мира?

- Мы должны показать достойную игру, самоотдачу и командный дух. Это самое главное. Если проиграем сильному сопернику, допустим, в полуфинале, вряд ли кто-то будет сильно ругать нашу команду. Но, конечно, мы надеемся на победу. С оптимизмом смотрю на шансы сборной России. У нас есть опытные игроки и молодежь, которая хорошо проявила себя в этом сезоне: Зобнин, Головин, Джикия. Эти футболисты способны придать нашей команде свежести, по сравнению с прошлым чемпионатом Европы. В то же время есть опытные Акинфеев, Глушаков. Да и Смолова нельзя назвать молодым. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).