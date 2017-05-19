Андрей Аршавин: "Если постарается, то сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций"

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что российская команда может выйти из группы на Кубке конфедераций-2017, если приложит максимум усилий и поймает удачу. Напомним, Россия сыграет в одной группе со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

- Если будет возможность, обязательно посмотрю Кубок конфедераций-2017, - цитирует "Р-Спорт" Аршавина. - Понятно, что это не чемпионат мира, а только прелюдия к нему, но прелюдия очень интересная. Тем более с участием нашей сборной – когда она еще попадет в турнир, где играют только чемпионы мира и континентов? Фактически ведь стать участником Кубка конфедераций для европейских или южноамериканских сборных неизмеримо сложнее, чем попасть на чемпионат мира. Если постараться и поймать удачу, из группы выйти можно. Дальше уже все зависит от того, кто в соперниках.

Помню, в "Арсенале" Сеск Фабрегас ворчал, что из-за Кубка конфедераций он опять останется без отпуска. Для его сборной после побед на чемпионатах мира и Европы Кубок конфедераций не был, наверное, супервызовом. Но таких команд две-три в мире, а для остальных этот турнир – одно из важнейших событий в карьере. Тем более, повторюсь, попасть на него труднее, чем куда-либо еще. Уверен, что на матчах в наших городах будет много народу и получится настоящий праздник.

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