15:59 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Алексей Сорокин: "Временные трибуны "Фишта" могут быть частично закрыты на Кубок конфедераций"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что временные трибуны футбольного стадиона "Фишт" в Сочи на время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 могут быть задействованы не в полном объеме. Стадион "Фишт" сейчас вмещает 48,4 тысячи зрителей.

– Мы еще обсуждаем вопрос использования временных трибун с ФИФА, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Сейчас нельзя сказать, будут ли временные трибуны задействованы полностью, возможно, частично превратим их в своего рода рекламные носители. Речь о рядах, расположенных на уровне табло стадиона и выше. У арены достаточная вместимость даже без части этих трибун.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4139808

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