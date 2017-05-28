Александр Самедов: "Вряд ли сборную России ждет "автобус" в матче с Португалией"

Полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что сборная Португалии неслучайно выиграла чемпионат Европы в 2016 году. Также футболист отметил, что в матче Кубка конфедераций-2017 португальцы не будут ставить "автобус" против россиян и будут атаковать.

– В последнее время с португальцами часто играли – в квалификации чемпионата Европы обыграли дома и проиграли на выезде, обыграли в товарищеской игре, – цитирует ТАСС Самедова. – Euro-2016? Только люди, не имеющие отношения к футболу, могут сказать, что они выиграли случайно. Понятно, были команды сильнее по составу, но как можно случайно выиграть чемпионат Европы? Можно, конечно, сказать, что был фарт, но, значит, на тот момент дисциплина, командные действия были сильнее всех звезд тех же французов, с которыми они играли в финале; в футболе не всегда побеждает класс.

Знаю одно – они очень хотят выиграть Кубок конфедераций. Думаю, "в автобус" они играли только в финале, на групповом этапе такого не было. Вряд ли и нашу сборную ждет "автобус", они будут в любом случае атаковать.