Александр Самедов: "Мы должны заставить людей поверить в сборную России"

Полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что национальная команда своей игрой постарается вернуть себе доверие со стороны болельщиков. Также футболист доволен доверием со стороны тренерского штаба. За национальную команду он провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 5 мячей.

– Я себя великолепно ощущаю, отлично, – цитирует ТАСС Самедова. – При Станиславе Саламовиче сыграли семь игр, и я во всех принял участие, тренерский штаб доверяет мне, и я готов и помогать. Ответственность есть. Есть понимание, что действительно хочется выступить удачно, чтобы люди, не побоюсь этого слова, начали гордиться нашей командой. Понятно, что есть какой-то негатив, и мы просто-напросто должны заставить людей поверить в национальную сборную.

Играть в сборной – это не просто слова, это вершина в карьере, тем более играть на таких турнирах. Для игрока представлять свою страну – это счастье.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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