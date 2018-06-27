23:29 27 июня | Футбол — Время крутых голов

Рикошет дня! Мяч от головы Зоммера влетает в ворота Швейцарии

Мяч от головы Янна Зоммера влетает в ворота Коста-Рики. Ничья! Фото AFP
Мяч от головы Янна Зоммера влетает в ворота Коста-Рики. Ничья! Фото AFP

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой (2:2) и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Ничью костариканцам принес автогол вратаря европейской сборной Янна Зоммера

В добавленное время встречи Брайан Руис исполнял пенальти, мяч попал в перекладину, а от нее - в голову Зоммера и все-таки залетел в ворота.

Швейцарцы набрали 5 очков и заняли второе место в группе E. В первом матче плей-офф команда сыграет против Швеции, которая выиграла группу F. 

Швейцария - Коста-Рика

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