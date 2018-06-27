Рикошет дня! Мяч от головы Зоммера влетает в ворота Швейцарии

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой (2:2) и вышла в плей-офф чемпионата мира.
Ничью костариканцам принес автогол вратаря европейской сборной Янна Зоммера.
В добавленное время встречи Брайан Руис исполнял пенальти, мяч попал в перекладину, а от нее - в голову Зоммера и все-таки залетел в ворота.
Швейцарцы набрали 5 очков и заняли второе место в группе E. В первом матче плей-офф команда сыграет против Швеции, которая выиграла группу F.
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