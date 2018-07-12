Празднование дня. Врсалько борцовским приемом уложил Далича

Сборная Хорватии вчера, 11 июля, обыграла команду Англии (2:1) и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.
После окончания встречи 26-летний защитник "шашечных" Шиме Врсалько на эмоциях в порыве уложил 51-летнего главного тренера команды Златко Далича на газон "Лужников" борцовским приемом.
Хорваты в финале чемпионата мира сыграют против Франции. Встреча пройдет 15 июля в "Лужниках".
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)
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