Безумное празднование Дзюбы. Как это было

Артем ДЗЮБА празднует гол с пенальти в ворота Испании. Фото REUTERS

Нападающий сборной России Артем Дзюба бурно отпраздновал ответный гол в ворота Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира.

29-летний россиянин реализовал пенальти, назначенный за игру рукой испанского защитника Жерара Пике в своей штрафной площади.

Дзюба рванул к угловому флажку и крикнул по-испански "Vamos!" ("Давай!" или "Вперед!"). После остановки форвард положил одну руку на голову, а второй изобразил воинское приветствие.

Этот жест стал ответом Дзюбы на празднование Станислава Черчесова гола нападающего в ворота Саудовской Аравии в матче открытия в "Лужниках" (5:0). Подобный футболист уже демонстрировал после гола Египту в Санкт-Петербурге (3:1).

Встреча Испания - Россия проходит на московском стадионе "Лужники".

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