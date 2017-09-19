"Лестер" – "Ливерпуль". Прогноз "Рейтинга Букмекеров"

Две команды из премьер-лиги сойдутся в 1/16 финала Кубка английской лиги. Порадует ли матч большим количеством голов?

Старт чемпионата для "Лестера" стал очень непростым. Всего одна победа в пяти матчах премьер-лиги приключилась лишь из-за непростого графика. В этих матчах пришлось сыграть против "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Во всех матчах этого года, кроме поединка с "Юнайтед", "лисам" удавалось забить. Да и с подопечными Моуриньо шансы отличиться были очень и очень неплохими, однако реализация была не на стороне "Лестера".

"Ливерпуль" же решил прокатиться по американским горкам, то отправляя "Арсенал" отдыхать со счетом 4:0, то всей командой получая путевки уже в другой конец от "Манчестер Сити". Предугадать в этой встрече что-либо сложно, тем более состав "Ливерпуля" будет не совсем оптимальным.

Точно сказать можно лишь о количестве забитых голов. Я сильно сомневаюсь в том, что в матче Кубка английской лиги команды решат сыграть от обороны. Для людей, которые не всегда проходят в основной состав, этот матч – шанс показать себя. Для ключевых игроков – шанс сыграть в свое удовольствие в не самом важном трофее. Поэтому логично предположить голы обеих команд и тотал больше 2,5.