Дарья Касаткина – Кайя Канепи. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор "Евроспорта", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Дарья Касаткина – Кайя Канепи в четвертом круге женского одиночного разряда US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится вечером в понедельник. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не меньше 21 гейма.

Матч за выход в четвертьфинал. И для Касаткиной, и для Канепи четвертьфинал US Open станет большим успехом. Эстонка возвращает себе былую форму, очень здорово она проводит турнир. А ведь начинала Канепи с квалификации. Перестрелка была у Канепи с Осакой, обе играли мощно, но эстонка оказалась более надежной и выиграла, хотя мало кто ставил на нее.

Немногие верили в победу Даши Касаткиной над Еленой Остапенко, но здорово сыграла Даша, мало ошибалась. А Остапенко была явно не в своей тарелке, наошибалась на несколько матчей вперед.

Канепи обладает очень неплохой подачей, да и играет неплохо, держит плотную игру на задней линии. Есть ошибки, но их не так уж много. Единственное, она могла чуть устать. Долгий путь уже прошла. Но способна эстонка завязать борьбу в этой встрече, взять сет. Касаткиной будет непросто, хоть она и фаворит.

Думаю, больше 20,5 геймов девушки должны сыграть.