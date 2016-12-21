Юношеская сборная России проиграла Испании и пропустит чемпионат мира-2017

Юношеская сборная России в утешительном матче за 5-8-е места на чемпионате Европы уступила Испании - 70:55 (24:17, 20:16, 9:11, 17:11). Команда РФ сыграет за 7-8-е места с проигравшими во встрече между Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Испания сразится с победителем этой пары за пятое место.

Отметим, что пять лучших сборных Евробаскета отправятся на юношеский чемпионат мира, который пройдет в 2017 году. Таким образом, россияне упустили возможность выступить на мировом первенстве.