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Сегодня на государственном телевидении Италии будет показан матч ЧМ-1982 Бразилия — Италия, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Решение о трансляции этой игры было принято в связи со смертью Паоло Росси. На итальянском ТВ решили отдать дань памяти известному футболисту.
Italian 2nd national channel will tonight broadcast entire Italy-Brazil 1982 game to honour the memory of #PaoloRossi— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 10, 2020
В матче второго группового этапа Италия обыграла Бразилию со счетом 3:2. Росси в этой игре сделал хет-трик. В итоге итальянцы стали чемпионами мира, а форвард — лучшим игроком и бомбардиром турнира (6 голов).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.