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Итальянское ТВ покажет повтор матча Италия — Бразилия в память о Росси

10 декабря 2020, 19:01
Паоло России (слева). Фото Sky Sports.
Паоло России (слева). Фото Sky Sports.
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Сегодня на государственном телевидении Италии будет показан матч ЧМ-1982 Бразилия — Италия, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Решение о трансляции этой игры было принято в связи со смертью Паоло Росси. На итальянском ТВ решили отдать дань памяти известному футболисту.

В матче второго группового этапа Италия обыграла Бразилию со счетом 3:2. Росси в этой игре сделал хет-трик. В итоге итальянцы стали чемпионами мира, а форвард — лучшим игроком и бомбардиром турнира (6 голов).

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