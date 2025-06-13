Бонуччи и Барцальи могут войти в тренерский штаб Гаттузо в сборной Италии

Бывшие игроки сборной Италии Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи могут войти в тренерский штаб Дженнаро Гаттузо в национальной команде, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 47-летний Гаттузо должен переговорить с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной. Ранее он работал тренером в швейцарском «Сьоне», греческом «ОФИ», итальянских «Палермо», «Пизе», «Милане», «Наполи», испанской «Валенсии», французском «Марселе» и хорватском «Хайдуке».

38-летний Бонуччи уже работает помощником тренера Бернардо Корради в молодежной сборной Италии. 44-летний Барцальи входил в тренерские штабы юношеских сборных Италии. Также он работал вместе с Маурицио Сарри в «Ювентусе».

8 июня об уходе из сборной Италии объявил Лучано Спаллетти. 66-летний специалист возглавлял национальную команду с 2023 года.

Италия занимает третье место в отборочной группе I, набрав после 2 матчей 3 очка.