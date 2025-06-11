Ромеро: «Главное было не проиграть Колумбии из-за того, как сложился матч»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро прокомментировал ничью с Колумбией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Колумбия — сильный соперник, одна из лучших команд Южной Америки и мира. Мы хотели победить, но главное было не проиграть из-за того, как сложился матч», — приводит пресс-служба команды слова Ромеро.

Аргентинцы набрали 35 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице отбора в Южной Америке.