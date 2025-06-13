Островные государства попали в одну группу отбора чемпионата мира-2026 в зоне КОНКАКАФ

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации чемпионата мира-2026 в конфедерации КОНКАКАФ.

Группа А: Сальвадор, Гватемала, Панама, Суринам.

Группа B: Кюрасао, Ямайка, Бермудские острова, Тринидад и Тобаго.

Группа C: Коста-Рика, Гаити, Гондурас, Никарагуа.

Матчи пройдут в сентябре-ноябре 2025 года, победители групп получат право сыграть на чемпионате мира-2026. Также на турнире на правах организаторов выступят Канада, Мексика и США.

Две лучшие команды, занявшие вторые места, в марте 2026 года сыграют в межконтинентальных стыковых матчах.