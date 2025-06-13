Скалони: «Сейчас сборная Аргентины может играть одинаково и с Месси, и без него»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что команда научилась справляться с отсутствием форварда Лионеля Месси в составе.

«Сейчас такой момент, когда команда может играть одинаково и с Лео, и без него. Раньше это было сложнее, потому что нам приходилось менять некоторых игроков. Теперь же необходимости в этом нет, команда работает одинаково в обоих случаях. Это хорошо», — приводит ESPN слова Скалони.