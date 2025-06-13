Скалони: «Сейчас сборная Аргентины может играть одинаково и с Месси, и без него»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что команда научилась справляться с отсутствием форварда Лионеля Месси в составе.
«Сейчас такой момент, когда команда может играть одинаково и с Лео, и без него. Раньше это было сложнее, потому что нам приходилось менять некоторых игроков. Теперь же необходимости в этом нет, команда работает одинаково в обоих случаях. Это хорошо», — приводит ESPN слова Скалони.
В марте 37-летний Месси из-за травмы пропустил матчи сборной Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Уругваем (1:0) и Бразилией (4:1). В июне он вернулся в состав национальной команды и принял участие в играх против Чили (1:0) и Колумбии (1:1). Сборная Аргентины во время отсутствия Месси в составе отобралась на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике.