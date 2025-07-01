Футбол
1 июля, 19:39

FIFPro призвала ФИФА увеличить перерывы между таймами до 20 минут из-за жары

Ана Горшкова
Корреспондент

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась в ФИФА с несколькими просьбами в связи с климатическими условиями на клубном чемпионате мира в США.

Как сообщает The Times, FIFPro призывает к некоторым изменениям в структуре матчей, чтобы уменьшить негативное влияние их на здоровье игроков. Организация требует увеличить перерывы с 15 до 20 минут и количество питьевых пауз с одной до двух.

«У нас нет доказательств того, какова оптимальная продолжительность перерыва для охлаждения. 15-минутного перерыва может быть недостаточно для снижения внутренней температуры. Поэтому проводится много исследований альтернативных стратегий смягчения последствий, и может случиться так, что 20-минутный перерыв будет достаточным», — приводит The Guardian слова медицинского директора FIFPro Винсента Гуттебардже.

Также FIFPro выступила с предложением по поводу чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Профсоюз попросил ФИФА не назначать матчи на полдень в трех местах: Канзас-Сити, Майами и Монтеррей. Согласно The Athletic, в отчете FIFPro указано, что в этих городах будет «чрезвычайно высокий риск» теплового удара.

