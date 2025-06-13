Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

13 июня 2025, 01:06

Вьери — о непопадании сборной Италии на ЧМ: «Это хуже, чем быть брошенным девушкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристиан Вьери.
Фото Getty Images

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери уверен, что итальянская команда попадет на чемпионат мира-2026. «Скуадра Адзурри» пропустила два последних мировых первенства.

«На прошлой неделе я сказал жене: «Мы едем на месяц в Америку, чтобы посмотреть чемпионат мира». Она спросила: «Мы будем смотреть на сборную Италии или другие команды?», а я ответил: «Мы смотрим на Скуадра Адзурри». На ЧМ, когда я вижу желтую футболку, я знаю, что это Бразилия, когда вижу белую футболку, то знаю, что это Германия, а когда вижу синюю футболку, то знаю, что это Италия.

Италия всегда должна быть на чемпионате мира. Всегда. Хорошая команда, плохая команда, какая угодно. Мы должны участвовать в чемпионате мира. Мы должны. Мы — нация, рожденная для того, чтобы выигрывать чемпионаты мира. Непопадание на ЧМ уже дважды подряд разбило мое сердце. Это хуже, чем быть брошенным девушкой», — сказал Вьери на подкасте The Italian Football Podcast.

За свою карьеру Вьери забил 23 гола в 49 матчах за сборную Италии.

Италия занимает третье место в группе I отборочного турнира чемпионата мира-2026, набрав 3 очка в 2 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Италии по футболу
Кристиан Вьери

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бонуччи и Барцальи могут войти в тренерский штаб Гаттузо в сборной Италии

Деку считает Испанию основным фаворитом ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости