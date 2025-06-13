Вьери — о непопадании сборной Италии на ЧМ: «Это хуже, чем быть брошенным девушкой»

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери уверен, что итальянская команда попадет на чемпионат мира-2026. «Скуадра Адзурри» пропустила два последних мировых первенства.

«На прошлой неделе я сказал жене: «Мы едем на месяц в Америку, чтобы посмотреть чемпионат мира». Она спросила: «Мы будем смотреть на сборную Италии или другие команды?», а я ответил: «Мы смотрим на Скуадра Адзурри». На ЧМ, когда я вижу желтую футболку, я знаю, что это Бразилия, когда вижу белую футболку, то знаю, что это Германия, а когда вижу синюю футболку, то знаю, что это Италия.

Италия всегда должна быть на чемпионате мира. Всегда. Хорошая команда, плохая команда, какая угодно. Мы должны участвовать в чемпионате мира. Мы должны. Мы — нация, рожденная для того, чтобы выигрывать чемпионаты мира. Непопадание на ЧМ уже дважды подряд разбило мое сердце. Это хуже, чем быть брошенным девушкой», — сказал Вьери на подкасте The Italian Football Podcast.

За свою карьеру Вьери забил 23 гола в 49 матчах за сборную Италии.

Италия занимает третье место в группе I отборочного турнира чемпионата мира-2026, набрав 3 очка в 2 матчах.