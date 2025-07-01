Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо».

В «Динамо» бывший руководитель СКА займется подготовкой резерва, привлечением дополнительных инвестиций и инфраструктурой.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».