1 июля, 11:00

Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо».

В «Динамо» бывший руководитель СКА займется подготовкой резерва, привлечением дополнительных инвестиций и инфраструктурой.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

Роман Ротенберг.«Мы только в начале большого пути». Ротенберг — об отставке из СКА и своем будущем

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Роман Ротенберг
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Sergeev

    Чего подобного следовало ожидать. Ротенберг не из тех, кто долго сидит без дела. Динамовскую молодежку давно уже надо было встряхунть.

    02.07.2025

  • Пан Юзеф

    Ура! Скорее бы это "завтра"!

    01.07.2025

  • Ни кто кроме нас

    А почему комменты закрыты: что для него честь присоединиться к Динаму… Объясните этому клоуну, что Динаму не нужно что бы он присоединялся…. Пусть прикоснется и отвалит. Реально нонсенс… этого товарища куда только не суют. Очень смешно если не было так грустно…

    01.07.2025

  • Iron Maiden

    Все мы все узнаем постепенно, не сразу. Сегодня войдет, а завтра возглавит.

    01.07.2025

  • Alexey Tarasov

    ,Господа присяжные заседатели-командовать парадом буду Я"-роман ротенберг на совещании совета директоров :face_with_raised_eyebrow:С/Э зачем закрыли коменты под другой новостью:point_right:не даёте людям ,поздравить"непотопляемого специалиста:grinning: Самое главное чтобы с ,кисой"в авантюры не вступал:100:

    01.07.2025

  • Sergey Markelov

    Шоумастгоуон. Лед тронулся, господа ПЗ

    01.07.2025

  • fell62

    Оно не тонет ....опять всплыл )))

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сегодня, 17:13 Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо» --------------- Комментарии закрыты. СЭ, как так?

    01.07.2025

  • Олег Воробьёв

    Рома,я тебя и там достану)))

    01.07.2025

  • rotkiv

    Писец динамо, этот кукушенок и там всех разгонит

    01.07.2025

  • андр

    Хорошо иметь такого папку, который всегда пристроит сынишку гения. Скоро начнется распродажа молодых динамовских талантов в НХЛ. Бизнес.

    01.07.2025

  • Бустег

    вот зачем ему это надо?скучно живется?деньги то он найдет для динамо и именитых игроков, а динамо оно надо?и так вроде команда хорошая.Вот что он точно скорее всего будет делать так это вмешиваться в тренерский процесс.Думаю Кудашов свалит скоро

    01.07.2025

  • Maxim Komarovskiy

    Покойтесь с миром. Такое вот у Динамо руководство, которая ради персональной выгоды, готово продать клуб, увы

    01.07.2025

  • с13

    - "И на развалинах часовни ..." - "А что, часовню тоже я развалил!?" - "Нет, это произошло ещё до эпохи Ротенбергов"

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Если с Ротенбергом "Динамо" выиграет Кубок Гагарина, я поверю в Диавола.

    01.07.2025

  • VD44

    По проторенной дорожке Рвется Ромка в Главнюки Только Главным на скамейке Остальное не с руки... Да не будет Гениального в Динамо, отставить панику болелы...

    01.07.2025

  • VadPetr1950

    Как пел Высоцкий-ты их в дверь-они в окно!

    01.07.2025

  • Спринт

    Страны "своей хозяин" .. где так вольно дышит .. человек - Ротен, который берг .. **

    01.07.2025

  • Константин Юрьевич

    Поздравляем Динамо с подписанием самого эффективного менеджера в стране.

    01.07.2025

  • Спринт

    С развалин питерского СКА Ротен, который берг переключиля на достижение развалин столичного Динамо .. кранты очередному хоккейному клубу.

    01.07.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Пропал дом

    01.07.2025

  • Восставший из бана

    Мусора в своём уме?

    01.07.2025

  • hottie

    Карпин в футбольном Динамо, Вротенберг в хоккейном. Помянем.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Правильная мысль, пан Дмитрий!

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Вот он и начинает!

    01.07.2025

  • Немальчиш

    в Динамо с ума сошли?

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Он сказал: "Не знаю; разве я сторож брату моему?" (с).

    01.07.2025

  • Venitu

    Уважаемый, Роман Борисович! На хоккее мир не заканчивается. Обратите внимание на регби!

    01.07.2025

  • Вездесущий!!!!!

    шалом, Юзеф! вот скажи пожалуйста, знаю ты в этой теме силен. инопланетный гостъ - стукачок?

    01.07.2025

  • Venitu

    Пока в Локомотиве место не заняли

    01.07.2025

  • Shushik

    Зачем только Динамо выбило СКА в плей-офф? :man_facepalming::sob:

    01.07.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вадик! Я готов. Куда деньги переводить? В какой срок ты представишь мне доказательства или пришлешь 10 (вернешь 5 моих плюс 5 твоих)?

    01.07.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну так то можно и с Москвы начать, которая автоматически становится столицей Хоккейного Мира.

    01.07.2025

  • Адекватный спартач

    А через пару лет захочет пролезть на лавку. Соболезную болельщикам Динамо.

    01.07.2025

  • Келофин

    Мои соболезнования всем сочувствующим.

    01.07.2025

  • Gagiga

    Через 1-2 года будет главным тренером и председателем совета директоров.

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Нет, добрый пан. Нельзя народу сразу всю правду говорить. Как бы чего не вышло. Да и на хозяйстве неплохо осмотреться для начала. Поговорить. Хотя бы с Тюкавиным.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Вы сторонник теории, что от народа надо скрывать правду?

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Войдет и возглавит. Новость нельзя сразу вываливать. Надо вываливать порционно.

    01.07.2025

  • с13

    Я уже давно говорю, что если у питерских не получается остаться в числе несменяемых, то они переходят в разряд непотопляемых. И продолжают плавать ...

    01.07.2025

  • 36

    -Песчаный карьер! -Я!

    01.07.2025

  • ёzhic8

    Хайруллин, если это утка - ты пожалуйста застрелись Такими вещами не шутят

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Он судья нравился за то, за что не должен знать никто)) Ведь судьи любят марафет, Но жить не могут без конфет! Пара -па-пам, пара-па пам Пара-па-пара-пам...

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    По всей стране мы слышим стоны. Это стонут дети, после того, как узнали, что Роман Борисович покинул их.

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Это да.... В КХЛ и РПЛ любят собираться Жулики, бандиты, воры всех мастей Кто пришел напиться, кто пришел подраться, Кто пришел послушать свежих новостей. Когда иду я в балаган, То заряжаю свой наган, Пара -па-пам, пара-па пам Пара-па-пара-пам... В шумном балагане часто появлялся Подлинный красавец Рома-сутенер. Судьям лукаво Ромка улыбался, Но в хоккеее Ромка -- никудышный вор.

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Точно..."9-й вал" из этой же серии....

    01.07.2025

  • qck1967

    "Наш Вадик [то есть Ромчик] был на всё горазд, Он пианист и педагог." © В.Токарев

    01.07.2025

  • Gordon

    Это картина Репина "Приплыли" )

    01.07.2025

  • Gordon

    А Ротенберг в любом клубе - Ротенберг

    01.07.2025

  • Gordon

    Лиха беда начало.

    01.07.2025

  • Gordon

    А император Пётр чьим именем назван? Формально ты прав, но фактически она всё правильно написала.

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Ну не такое оно и бедное)) В общем...Будем посмотреть, что это за финансовая схема))

    01.07.2025

  • одьлинэ

    Так Динаме и надо!

    01.07.2025

  • выдр

    и царствие вам небесное...

    01.07.2025

  • Vitamin007

    Вот так! Непотопляемое говно! Хозяева жизни! Вместо волчьего билета, будет Волков убивать! Мрак!

    01.07.2025

  • Vitamin007

    П-ц!!!

    01.07.2025

  • Haiaxi

    Чем провинилась динамовская молодёжка?

    01.07.2025

  • Mikeroft

    Честно говоря, мне вас даже жалко.:sob: Но, ничего, привыкните. Главное не отчаиваться и относиться ко всему философски. Зато, Рома прикольный. Будет в раздевалке всем страшные маски надевать.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    В будущем. Пока только Москвы. Роман Борисович, конечно, имеет фанатов по всему Миру. Он гений мирового тренерского цеха. Это неоспоримо. Но пока он не прибрал к рукам Мировой Хоккей как гениальный управленец.

    01.07.2025

  • Bavz

    Санкт-Петербург назван не в честь императора Петра, а в честь святого Петра. Изучай историю родной страны.

    01.07.2025

  • Иван

    а чего по хоккею? вот бы по баскетболу, или волейболу. для гения нет границ

    01.07.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    хоккейного Мира

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Сколько Рому не пили - он больше напилит

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Это будет честно с его стороны.

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Хозяин Хоккейной Москвы.

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Ничто не может выбить Рому из седла Такая поговорка у Ротенберга была

    01.07.2025

  • blue-white!

    Пистец нам. Можно ещё лет на 5 забыть про кубок Гагарина...

    01.07.2025

  • оппонент

    Какие резервы с инфраструктурой? Инвестиции вытясать - это другое дело.

    01.07.2025

  • spartsmen

    Тут шпиёны с крепким телом: ты их в дверь - они в окно...

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    В Балтийском море ветер, в море буря, В море воют ураганы. В синем море тонут лодки И большие корабли. Корабли на дно уходят С якорями, с парусами, На морской песок роняя Золотые сундуки, Золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, Сундуки стоят раскрыты. Изумруды и рубины осыпаются на дно. Если хочешь быть богатым, Если хочешь быть счастливым, Уходи Роман в Динамо - Будешь нашим королём, Ты будешь нашим королём.:dancer::ferry:?:fireworks::moneybag::moneybag::moneybag:

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Нам бы, нам бы в РПЛ Там бы, там бы пить вино Там под крышей Мы трезвы или пьяны Не видно все равно.

    01.07.2025

  • Андрей Доровских

    Он Кудашова с дерьмом смешивал, оскорблял и материл прилюдно,провалился со Ска , а теперь в совете директоров Динамо! Ау, если вы себя ни во что не ставите, так хоть болел пожалейте! За ячто им такое унижение!

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Печалька...Пётр 1 прорубил окно в гейропу, теперь в столице его имени, какие то бурги и столица зенитовских питерастов)) Ротенберег он не такой, он не какой то бург или берг, он наш, ротан, пойманный с берега))

    01.07.2025

  • bvp

    Роман Борисыч с децства за Динамо.

    01.07.2025

  • Vitalik Klimov

    :grinning:

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Это картина такая, Шишкина? Или Айвазовский...По мне это "Опять двойка".... Или...." Последний день Помпеи", пока хранилась в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, но Рома везёт её столицу...Питерские ему вручили, на удачу)):joy::rofl:

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Рома сменил город - это главное в этой теме

    01.07.2025

  • Slim Tallers

    Наш пострел везде поспел. Ждём,когда он будет назначен главным тренером баскетбольного ЦСКА. Специалист широкого профиля.

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Кусать будет нечем

    01.07.2025

  • Osokin L

    Пока все пучком. Рома будет сорить баблом. Главное чтоб не повторилось как в СКА

    01.07.2025

  • Vitalik Klimov

    Повезло Динамо, СКА будет теперь локти кусать!!!:grinning::metal:

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Хозяин Тайги знаю...Хозяин Болот?

    01.07.2025

  • Mikeroft

    Не просто попросит, а в ноги упадет и умолять будет.

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    СКА оказался политически неправильным проектом - передёрнули карты

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Хорошо входит и хорошо выходит....Замечательно выходит))

    01.07.2025

  • m33

    Я думаю что очень быстро поймут! Причём Кудашов сам придёт и попросит поменять его на Романа Борисовича!

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Рома срочно вылетает в Москву , захватив контейнер с подарочными будильниками....

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Я Рома, извините, но мне надо бежать Дела, поймите, дела, дела… Я Рома, извините, у меня самолёт Москва -Питер — Москва…

    01.07.2025

  • gan75

    Талантливый человек талантлив в любом клубе...

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Роман с КХЛ - до победы

    01.07.2025

  • _Mike N_

    На Ротенбергах весь российский спорт держится ! ГОЙДА !:laughing::laughing::laughing:

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Новый проект - старые замашки

    01.07.2025

  • Mikeroft

    С домом все будет в порядке. Разве, что крыша немного поедет. Кстати, я бы на месте футбольного Динамо не расслаблялся. Стадион то один, а энергии и таланта у Ромы на оба клуба хватит.

    01.07.2025

  • Грег Хаус

    Рома - удивительный

    01.07.2025

  • Топотун

    Пристроили еврейчика.

    01.07.2025

  • Mikeroft

    Слава тебе, Господи. За Динамо я теперь спокоен. Будьте здоровы, живите богато.:sweat_smile:

    01.07.2025

  • Mikeroft

    Главное, чтобы он побольше с журналистами общался, там о перспективах и прочее.

    01.07.2025

  • Mikeroft

    Вот и славно. Сезон 25-26 явно удался. Аминь Динамо. Здравствуй, Рома, Новый Год.

    01.07.2025

  • andrey7773

    Ну все , скоро будет главным У них по другому не бывает .

    01.07.2025

  • Andre_Saratov

    Боже, пропал калабуховский дом! (с)

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кудашов напрягся сейчас и уже начал искать новое место работы, предчувствуя неизбежность увольнения

    01.07.2025

  • sakusda

    его в дверь,а он в ?о?к?н?о? в парадную дверь

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Возвращение блудного сына

    01.07.2025

  • karwin

    Ну, слава Богу, дитятко пристроили. Но почему в Динамо?! В хоккейном - Ротенберг, в футбольном - Карпин, сразу две напасти.

    01.07.2025

  • Gordon

    Вот уж никак не мог подумать, что "Динамо" так опозорится... Я за "Спартак", но даже мне за них обидно.

    01.07.2025

  • Iron Maiden

    В СКА тоже так начиналось. Сначала в совете директоров, потом в раздевалке и на лавке, а потом и ГТ стал. Надеюсь ограничится совдиром.

    01.07.2025

  • Павел Леонидович

    позорище

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Почему только войдет, почему не возглавит? Похоже, в "Динамо" не понимают, что к ним пришел не рабочий, а Хозяин.

    01.07.2025

  • Alexey Tarasov

    Вот и приплыли:unamused: Дождались ,спасителя"-Сейчас он всех научит-как тренировать как управлять как играть:pensive: ,великий комбинатор"-развернёт кипучую деятельность :100:Бедное ДИНАМО:unamused:

    01.07.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    6.10 16:30
    Авангард – Автомобилист
    		 - : -
    6.10 19:00
    Локомотив – СКА
    		 - : -
    6.10 19:10
    Динамо Мн – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

