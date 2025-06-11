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11 июня 2025, 17:33

Тухель: «У меня всегда будет желание остаться в сборной Англии, потому что я люблю команду»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что хотел бы остаться в национальной команде после чемпионата мира-2026.

«У меня всегда будет желание остаться, потому что я люблю команду. Быть главным тренером сборной Англии — большая честь. Я знаю, что будет после [чемпионата мира] - огромный турнир в Англии (чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. — Прим. «СЭ») — я всегда буду желать остаться. Я могу сказать вам это даже после недавнего разочаровывающего результата», — приводит слова тренера TalkSport.

На вопрос о том, продолжит ли он работу, даже не выиграв ЧМ, Тухель ответил утвердительно.

«Если вы спросите меня сегодня, то да. Потому что я чувствую, что нахожусь в правильном месте. Мне нравится то, где я нахожусь в данный момент, мне нравится новый вызов, я хотел новую обстановку, я чувствую поддержку людей в федерации, мне нравится группа игроков, я хочу подтолкнуть их, и это просто правильное чувство», — отметил Тухель.

10 июня сборная Англии проиграла Сенегалу (1:3) в товарищеском матче. В группе К отборочного турнира на ЧМ-2026 команда занимает первое место с 9 очками в 3 играх.

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Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

Чемпионат мира по футболу 2026

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