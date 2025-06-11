Эквадор в пятый раз сыграет на чемпионате мира

Сборная Эквадора сыграла против Перу (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в финальную стадию. Эквадорцы в пятый раз сыграют на мировом первенстве.

Эквадор набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. За 2 тура до конца отбора эквадорская команда опережает Венесуэлу, идующую на 7-й строчке, на 7 очков.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в финальном турнире сыграют 48 сборных.