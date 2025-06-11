Анчелотти — о выходе о Бразилии на ЧМ-2026: «Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал выход команды на чемпионат мира 2026 года после победы в матче квалификации с Парагваем (1:0).

«Мы сыграли неплохой матч, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру, хотя не всегда дело доходило до ударов. Во втором тайме игра немного ослабла, но в целом мы показали слаженную командную игру, и это радует. Нам необходимо усердно трудиться, так как до ЧМ-2026 остался всего год. Важно продемонстрировать качественный футбол в двух оставшихся матчах. Болельщики остались довольны, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.

Следующие игры сборная Бразилии проведет 3 сентября против Чили и 6 сентября против Боливии.

Бразильцы набрали 25 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. За 2 тура до конца отбора бразильская команда опережает Венесуэлу, идующую на 7-й строчке, на 7 очков.