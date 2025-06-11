Альмада: «К счастью, Аргентине удалось спастись в концовке с Колумбией»

Полузащитник сборной Аргентины Тиаго Альмада прокомментировал ничью с Колумбией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Всегда хотим выигрывать на своем поле, но сегодня, к счастью, нам удалось спастись в концовке. Мы знали, как играют колумбийцы. Нужно быть спокойными и делать то, что всегда делаем», — приводит пресс-служба команды слова Ромеро.

Аргентинцы набрали 35 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице отбора в Южной Америке.