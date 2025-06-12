Главный тренер сборной Польши Пробеж ушел в отставку

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж подал в отставку, сообщается на сайте Польского футбольного союза.

«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением на благо сборной будет моя отставка с поста главного тренера. Выполнение этой функции было исполнением моих профессиональных мечтаний и величайшей честью в жизни», — сказал 52-летний тренер.

До этого Пробеж работал в польских клубах и греческом «Арисе». Национальную команду возглавил 20 сентября 2023 года.

Ранее нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за сборную Польши, пока команду возглавляет Михал Пробеж. Тренер лишил его капитанской повязки.

Левандовски играет за национальную команду с 2008 года. Всего 36-летний нападающий провел 158 матчей за сборную, в которых забил 85 голов.

Сборная Польши 10 июня проиграла Финляндии в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 1:2. Польша идет на третьем месте в группе G, набрав 6 очков после 3 матчей.