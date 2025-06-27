Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира

27 июня, 15:10

Дюков заявил, что Россия сможет в будущем претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном проведении чемпионатов мира и Европы в России после возвращения на международные турниры.

«У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем», — цитирует Дюкова Odds.ru.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. В 2018 году в России прошел 21-й чемпионат мира по футболу. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2).

Источник: Odds.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Александр Дюков
Чемпионат Европы по футболу
Читайте также
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Soulles2

    Может ли Дюков встретить на улице динозавра ? Может да, а может и нет тут 50/50

    28.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    рот этого казино, а не чиновник)))

    28.06.2025

  • No Name 4

    смешной дурачок... даже жаль его...

    28.06.2025

  • mikeV

    В будущем вообще всё возможно!!

    27.06.2025

  • efim6010

    Ну вот уже куда сказочника понесло, дальше - больше. Безответственность чиновников за свои слова и нетакого можно наговорить.

    27.06.2025

  • Pele Peleevich

    Ну, вот, как это можно комментировать, не задев чувств и достоинства пациентов Кащенко?

    27.06.2025

  • Динамов

    Дюков, "в будущем" Советская Россия колонизирует Марс, а подобных тебе будет сразу же к стенке ставить (это будет уже после всемирной ядерной войны, которая очистит Землю от плесени капитализма). А в настоящем по тебе расстрельная статья плачет.

    27.06.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А кто такой вопрос задал? Он что, сомневается что ли? Это очень подозрительно, надо проверить его корни.

    27.06.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Правильный перевод - мирный Дюков. А так прикольно ))

    27.06.2025

  • ровнов

    Хорошо выходные начинаются. Смех да и только.

    27.06.2025

  • Gordon

    Хотя бы.

    27.06.2025

  • Gordon

    Ну могут же теоретически)

    27.06.2025

  • Gordon

    Бенефис Дюкова в программе Регины Дубовицкой продолжается)

    27.06.2025

  • Millwall82

    Конечно, а еще российские космонавты высадятся на Солнце, первыми из живых существ) С тем же успехом.

    27.06.2025

  • maestro_65

    Вот прям Нью-Васюками повеяло от речей этого чиновника)

    27.06.2025

  • Millwall82

    талибы постарались)

    27.06.2025

  • Пан Юзеф

    Мой сосед Збышек может в будущем претендовать на место директора филармонии. Но пока он в колонии строгого режима.

    27.06.2025

  • Medovar

    Оно и понятно, другого варианта попасть на ЧМ и ЧЕ, минуя отборочный цикл, у сборной РФ нет.

    27.06.2025

  • zg

    Сказать идите далеко с такими вопросами,тупорыло повторяющимися через день!ПыСы-и больше не звоните!

    27.06.2025

  • m_16

    Вообще он на вопрос отвечал. Что он, бл..., должен был ответить журнализду? Ответить в стиле Медведева?

    27.06.2025

  • Sergey Sparker

    "Сижу на нарах я, в Нарофоминске я. Когда б ты знала, жизнь мою губя, Что я бы мог бы выйти в папы римские,- А в мамы взять - естественно, тебя!" «У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем»

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Пиис Дюков. Мир Дюкова, если кто не понял.

    27.06.2025

  • zg

    Ну и к чему это сейчас ляпать?Просто потому,что больше ляпнуть нечего?!Тьфу!

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» Владимир Маяковский «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» «Я знаю ЧМ в Питере будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в РФС есть!» «Сказы Дюкова» «Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придётся — ни мне, ни тебе» (Н. А. Некрасов «Железная дорога») 1864 г.

    27.06.2025

  • ДЮКОВ заявил... ну,мало ли,что он заявил! седни вот в 12ч.42мин. ентот самый дядя про... дискриминацию заявил. заявил-как в лужу... перднул! заявитель ишо тот....

    27.06.2025

  • андр

    И этот одними завтраками кормит.

    27.06.2025

  • Олег

    Хрена се. Его до сих пор не отпустило. Забористая штука.

    27.06.2025

    • Скалони: «Сейчас сборная Аргентины может играть одинаково и с Месси, и без него»

    «Дзюба: «Хочется еще один чемпионат мира в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости