Дюков заявил, что Россия сможет в будущем претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном проведении чемпионатов мира и Европы в России после возвращения на международные турниры.

«У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем», — цитирует Дюкова Odds.ru.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. В 2018 году в России прошел 21-й чемпионат мира по футболу. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2).