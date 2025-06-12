Болельщик, которого госпитализировали с матча Финляндия — Польша, умер в больнице

Болельщик, из-за которого был прерван матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 Финляндия — Польша (2:1), умер в больнице, сообщает сайт городского полицейского управления Хельсинки.

Во вторник, 10 июня, матч отбора ЧМ-2026 был прерван на 73-й минуте из-за того, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Медики оказались первую медицинскую помощь мужчине и госпитализировали.