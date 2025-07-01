Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

1 июля, 19:54

Гавриков подписал семилетний контракт с «Рейнджерс»

Российский защитник Владислав Гавриков стал игроком «Рейнджерс».

29-летний хоккеист подписал с клубом контракт на семь лет с зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.

С 2023 года Гавриков выступал за «Лос-Анджелес». В сезоне-2024/25 россиянин набрал 30 (5+25) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф защитник набрал 2 (0+2) очка в 6 матчах.

Брок Босер, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков.Что ждет Гаврикова, Орлова и Самсонова? Live открытия рынка свободных агентов НХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владислав Гавриков
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Медведев выживает в душном Шанхае. Даниил — в четвертом круге «мастерса»
«Барселона» и сборная Испании поругались из-за Ямаля. Страдают все три стороны
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ГлавПатриот

    Я тоже когда-то думал что ты нормальный а не шизик и подлиза фашистам)

    07.07.2025

  • maxcds

    А вот и зря. Куликов-Любушкин вполне. Задорова не предлагаю - таким не место в сборной.

    02.07.2025

  • maxcds

    Не, с лучшими все равно пока не абсолютно конкурентноспособны. В отдельных играх, при большой помощи нападения

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    ну всё правильно. Первые 6 фамилий, че тут фантазировать. Минтюков- рано, Любушкин - ну нет каэш(хороший домосед, но этого мало), Куликов при вс?м уважении тож не дотягивает

    02.07.2025

  • андр

    Отлично, Владислав! Хотя в инопрессе пишут,что даже чуть продешевил.

    02.07.2025

  • maxcds

    Надоть конкретнее фантазировать, а то так и будешь постоянно подогревать товарищей)) Сергачев-Зуб Проворов-Гавриков Орлов, Романов, Куликов, Минтюков, Любушкин - кого? Давай с КХЛии

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Если последние пару сезонов у Орлова вспоминать не будем, то целых три пары. Причем абсолютно конкурентноспособных против лучших

    02.07.2025

  • объективный Артём =)

    Чем их игспердность хуже твоей или моей? псы: редактировать пост после отклика - плохой тон)

    02.07.2025

  • maxcds

    Тут обсуждают рагские трейды? Вообще по Трубе было много вопросов прежде всего из-за контракта и немного игровой дисциплины. Обмен не выглядел/не выглядит провальным. Какку нельзя было отдавать, пейсал. Но и менеджера отчасти понять могу - сколько еще было ждати? Ланфрен-Ланфра не впечатляет. Ждал от него намного бОльшего, пейсал с самого начала. Признаю ошибку. Самое важное сейчас - избавиться наконец от Жабанежаба!!! Второе по важности - одумавшемуся вправить мозги, вроде взрослый уже. p,s, Подписание Гаврюши - приветствую. Эх, сколько у нас наконец пар приличных защитников можно собрать? Две то точно.

    02.07.2025

  • Maks

    За что так с Драйзайтлем? Может не Сан-Хосе, а что-то получше?)

    01.07.2025

  • Колючий Пушистик

    Крайдера уже нет)

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    так на момент подписания домоседом он не был, вот в чем фишка. таковым он стал за последние годы, поэтому и контракт его стал таким душным. 8 у Мака можно, конечно, ждать, но, скорее, будут те же 4. и это не худший вариант. если он на рынок выйдет, то Драйза можно смело менять в Сан Хосе и уходить в ребилд. и ужасный контракт Нерса при таком раскладе вообще перестает играть какую то роль: порог все равно надо добивать, а добирать достав будут сбитыми летчиками, плохими контрактами и прочими персонажами, которые не будут мешать сливать сезон. конечно, хотелось бы верить, что договорятся, но как то кучно пошло: Браун, Перри. похоже, еще одного похода не будет. пошли ва-банк с арвидсоном и скинером, а выпало зеро. так что может увидим самый громкий обмен после слива Грецки.

    01.07.2025

  • Юрий

    Начну с обратного. Так Нерс это в первую очередь домосед как бы, и два прошедших сезона он в обороне был то норм, здесь зп+цвет) На счет Бушара... Ну если вам надо креатива в ПП, играйте в пять напов, утрирую конечно, рынок растет, но Макар играет за 9 млн, а здесь... Переплата за зиму и условия. Но я вот о чем задумался, все ждут Макдэвида на 8*16(18), а если он выйдет на рынок? Хотя до последенго уверен, что он именно франчайз игрок. Но... все подписания Драза и Бушара будут коту под хвост...

    01.07.2025

  • Андрей Андрей

    да,Друри очередное недоразумение в списке его предшественников.

    01.07.2025

  • Ингемар Карлссон

    Да и Ланфрен-Ланфран надеюсь заиграет. Молодой, перспективный. Ну а про Трочека все верно, нельзя его убирать из команды.

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    твоя точка зрения, имеешь право. но тут, видишь, история какая: Нерс стал заложником высокого выбора драфта и того, что в Нефть топовые защитники просто не идут. на момент подписания контракта были надежды, что он как раз в такого вырастет. это не первый случай, когда игрок не оправдал авансы, и не последний. главная ошибка его контракта это даже не сумма, а NTC. Бушар Нефть за 8 даже не рассматривал, слухи были на 9,5, но, видимо, это на два года было, на четыре пришлось переплатить. типичный дорогой мостик. Фактически у Нефти осталось 3 года окна, если, конечно, Коннор останется. потом будет жесточайший ребилд с трейдом Драйзайтля в Сан Хосе и лютыми сливами в погоне за высоким номером драфта. уверен что этот контракт Бушар не доиграет, а по-настоящему серьезные деньги ему отвалят уже позже и не в Эдмонтоне. насчет Гаврикова - вообще, изначально мой посыл был, что он получил хороший контракт. стоит ли домосед 50 лямов в платежке на 7 лет - покажет время. ИМХО, пока что так.

    01.07.2025

  • Юрий

    Зря ты так. Вот контркт Нерса и должен быть в районе 7 млн, только Гавриков подписал его сейчас, Нерс 5 лет назад... и тогда 9,250-это был нонсенс для него... Что до Бушара... Потолок растет, но 10,5 млн для него это перебор!!! первея бригада большинства, первое звено с Макдэвидом и часто с Дразом, 25 минут за игру, вот и тебе и стата, но в обороне это средний игрок... 8 на 4-да, но 10,5 это перебор, имхо

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    и как он справился с этой основной функцией в ЛА?) на 50 лямов?)

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ты не понимаешь, контракты Нерса и Бушара - это позорища. а пятьсят лямов Гаврикову - это мудрая инвестиция, которая мигом делает Копов главным контейнером и почти что шампнньоном!

    01.07.2025

  • N.A.F.1974

    Крайдер уже давно в Анахайме. Избавлятся следовало не от Трубы,Каки,Гудроу прочих.. а от Друри.В первую очередь.

    01.07.2025

  • Андрей Андрей

    Пожалуйста Лафренье вычерани из этого списка. А то я его еще полтора года назад предлагал выкинуть за ненадобностью,но мне здесь наши специалисты чуть пасть не порвали. Хотя я еще и раньше писал чтт надо от диабетика Каки срочно избавляться,но мне здесь местные профессора медицины написали,что я ничего в физиологии не шарю,если люди от этого помирают и им ноги отрезают,то это чушь.

    01.07.2025

  • Юрий

    Трочек второй центр! Работяга, его задача в первую очередь отработать в оброне, меньшинстве, точка, что он стпл по ходу сезона первым центром проблема Зибы и Друри. Винсент играет юа 5,1 млн!!! с учетом рынка, ниже среднего. Что до Кузнецова, обьективен вряд ли буду, талантище... Но после КХЛ, его максимум третий центр, а это не про созидание..: Чтобы не говорил Шуми, его потолок команды с полом зп...

    01.07.2025

  • Дима Питерский

    Что Рейнджеры, что Короли... Проблемы одни и те же: понтов много. Вот только последние относительно недавно кубки всё же брали, в 2014-м нагнув как раз Рейнджерс...

    01.07.2025

  • XuTMAH

    Ну они могли бы Кузю почти за бесплатно попробовать, он же возвращается вроде как в НХЛ. Трочек прошлый сезон провалил, маловато для классного центра 59 очков. Сэкономив на платежке на этих дорогих игроков можно попробовать вымянить классного центра для первого звена и еще пару-тройку стабильных крайних.

    01.07.2025

  • Юрий

    На самом деле у НЙР был крутейший домосед-Труба! что там не понравилось Друри-это его проблемы, но Труба в плане хиты-отборы-прессинг Топ защ. Что до остальных, Трочек классный двухсторонний центр, его для менять?

    01.07.2025

  • XuTMAH

    Гавриков классный защитник именно в своей главной функции. У Рейнджерс этим огромные проблемы

    01.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как-то многовато насыпали, имхо.

    01.07.2025

  • XuTMAH

    Молодец, отличный выбор им нужен был такой высококлассный защитник-домосед. Еще бы избавится им от Зибаниджада, Лафрьенье, Крайдера и Трочека и взять 5-6 средних игроков, что бы и в нападении укрепится

    01.07.2025

  • объективный Артём =)

    прошу прощение, что обзывал тебя адекватным. После окончания сезона стало заметно, что я ошибался

    01.07.2025

    • «Флорида» объявила о переходе вратаря Даниила Тарасова

    «Вашингтон» подписал семилетний контракт с защитником Фехервари
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости