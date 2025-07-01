Гавриков подписал семилетний контракт с «Рейнджерс»

Российский защитник Владислав Гавриков стал игроком «Рейнджерс».

29-летний хоккеист подписал с клубом контракт на семь лет с зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.

С 2023 года Гавриков выступал за «Лос-Анджелес». В сезоне-2024/25 россиянин набрал 30 (5+25) очков в 82 играх в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф защитник набрал 2 (0+2) очка в 6 матчах.