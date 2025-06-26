Прядкин верит, что сборная России в 2026 году поедет на чемпионат мира

Советник президента УЕФА, бывший президент РПЛ Сергей Прядкин после конференции Российского футбольного союза сообщил журналистам, что верит в участие сборной России в чемпионате мира-2026.

— Верите, что в 2026 году сборная России поедет на чемпионат мира?

— Верю.

— Во что вы еще верите?

— В нас я верю. Вы видели, что сегодня было? Такое не во всех федерациях есть.

— Что вы имеете в виду?

— Шикарное развитие.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.