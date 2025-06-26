Футбол
26 июня, 12:42

Прядкин верит, что сборная России в 2026 году поедет на чемпионат мира

Константин Белов
Корреспондент

Советник президента УЕФА, бывший президент РПЛ Сергей Прядкин после конференции Российского футбольного союза сообщил журналистам, что верит в участие сборной России в чемпионате мира-2026.

Верите, что в 2026 году сборная России поедет на чемпионат мира?

Верю.

Во что вы еще верите?

В нас я верю. Вы видели, что сегодня было? Такое не во всех федерациях есть.

Что вы имеете в виду?

Шикарное развитие.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

  • James Gang

    Прядкин, закусывать надо!

    05.07.2025

  • efim6010

    "Сборная поедет на ЧМ-2026" ... в качестве зрителя и я верю.

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Поедут, те кто купит билеты на стадионы и получит туристическую визу.

    27.06.2025

  • fatka

    Поедет на ЧМ и его выиграет(аптека за углом)!

    26.06.2025

  • Millwall82

    Вы видели, что сегодня было? Такое не во всех федерациях есть. — Что вы имеете в виду? — Шикарное развитие.(с) Без комментариев.

    26.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Поедут.....домой смотреть телек...:laughing:

    26.06.2025

  • Александр Иванов

    ага, перетрясут группы, выбросят кого-нибудь

    26.06.2025

  • Zwolle

    Чо там, афганские "сухофрукты" подвезли?

    26.06.2025

