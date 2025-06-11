Гол Ливая Гарсии не спас Тринидад от поражения в матче с Коста-Рикой, Угальде не забил

Сборная Коста-Рики дома переиграла Тринидад и Тобаго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Джейланда Митчелла (23-я минута) и Уоррена Мадригала (38-я).

Единственным голом у гостей отметился форвард «Спартака» Ливай Гарсия, он отличился на 58-й минуте. Одноклубник Гарсии Манфред Угальде играл с первых минут, но не отметился результативными действиями и был заменен в концовке.

Коста-Рика одержала 4 победы в 4 играх и с 12 очками заняла первое место в группе B второго этапа отборочного турнира зоны КОНКАКАФ. Сборная Тринидада и Тобаго (7 очков) финишировала второй. Обе команды вышли в третий этап отборочного турнира.