Twitter-аккаунт «Лейпцига» пошутил по поводу перехода Вернера в «Ливерпуль»

Официальный Twitter-аккаунт «Лейпцига» пошутил на тему возможного ухода из команды 23-летнего форварда Тимо Вернера.

— Главная новость утра в Германии: «Ливерпуль» очень заинтересован в покупке нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, — написал в Twitter один из болельщиков.

— А мы слышали, что он отправляется в «Тоттенхэм», — ответил на публикацию официальный аккаунт «Лейпцига» в соцсети.

We heared, he is headed towards #Tottenham though ... — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 12, 2020

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» является главным претендентом на приобретение Вернера в летнее трансферное окно. В сезоне-2019/20 23-летний немец забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за «Лейпциг». Вернер может покинуть команду летом за сумму в 60 миллионов евро, которая прописана в пункте об отступных за игрока.