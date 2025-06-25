De Telegraaf: «Байер» готов предложить 35 миллионов евро за хавбека ПСВ Тилльмана

«Байер» планирует оформить переход полузащитника ПСВ Малика Тилльмана, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, леверкузенцы готовы заплатить за 23-летнего американца 35 миллионов евро. «Байер» связался с ПСВ.

Контракт Тилльмана действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 32 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 16 голов и 5 результативных передач в 34 матчах.