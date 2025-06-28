Источник: «Реал» проявляет интерес к Вольтемаде

«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб хочет получить за форварда 60 миллионов евро. Также интерес к Вольтемаде проявляют «Атлетико», «Бавария» и «Челси».

В прошедшем сезоне на счету 23-летнего немца 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 3 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.