Спортивный директор «Милана» Таре: «Пока мы не получали никаких предложений по Леау»

Спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал информацию о возможном переходе Рафаэла Леау в «Баварию».

«Леау — топ-игрок. Он ключевой игрок для «Милана» и нашего проекта. Рафа будет ключевым игроком для нашего проекта. «Бавария»? Пока мы не получали никаких предложений. Это только слухи в СМИ», — приводит Фабрицио Романо в соцсети X слова Таре.

Ранее 25-летний португалец проинформировал миланский клуб о своем намерении уйти.

В сезоне-2024/25 Леау сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.