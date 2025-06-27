«Нью-Йорк Ред Буллз» хочет подписать Вернера

«Нью-Йорк Ред Буллз» направил в «Лейпциг» предложение по нападающему Тимо Вернеру, сообщает The Athletic. По информации источника, переговоры по переезду 29-летнего немца в МЛС продолжаются.

В сезоне-2024/25 Вернер на правах аренды играл за «Тоттенхэм», но лондонский клуб не стал выкупать права на игрока. Сам футболист не хочет оставаться в «Лейпциге».

За «шпор» Вернер сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.