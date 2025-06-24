«Сельта» хочет арендовать Сарагосу у «Баварии»

Вингер «Баварии» Брайан Сарагоса может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего испанца претендует «Сельта», которая хочет арендовать игрока с возможностью выкупа.

Минувший сезон Сарагоса провел в аренде у «Осасуны». На его счету гол и 6 результативных передач в 28 матчах.