29 июня, 00:43

«Арсенал» может подписать Адейеми

Павел Лопатко

«Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает Fichajes.

По данным источника, лондонцы ценят в 25-летнем немце скорость, действия на пользу команде и нацеленность на создание голевых моментов. Также Адейеми интересуется «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/25 Адейеми в 39 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
