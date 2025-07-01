Вольтемаде близок к переходу в «Баварию»

Форвард «Штутгарта» Ник Вольтемаде может перейти в «Баварию», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны согласовали личные условия контракта 23-летнего немца. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года, а сумма трансфера может составить около 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.