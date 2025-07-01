Футбол
1 июля, 06:24

Вольтемаде близок к переходу в «Баварию»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Штутгарта» Ник Вольтемаде может перейти в «Баварию», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны согласовали личные условия контракта 23-летнего немца. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года, а сумма трансфера может составить около 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Штутгарт
Ник Вольтемаде
  • Konstantin Ivanov

    не верю

    02.07.2025

    • «Бавария» интересуется Луисом Диасом

    Борнау перешел в «Лидс»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
    2
    		 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
    3
    		 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
    4
    		 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
    5
    		 Байер 6 3 2 1 12-8 11
    6
    		 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
    7
    		 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
    8
    		 Фрайбург 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
    10
    		 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
    11
    		 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
    12
    		 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
    13
    		 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
    14
    		 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
    15
    		 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
    16
    		 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
    17
    		 Боруссия М 6 0 3 3 5-12 3
    18
    		 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:30
    Хоффенхайм – Кельн
    		 0 : 1
    4.10 16:30
    Аугсбург – Вольфсбург
    		 3 : 1
    4.10 16:30
    Байер – Унион Б
    		 2 : 0
    4.10 16:30
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    		 1 : 1
    4.10 16:30
    Вердер – Ст-Паули
    		 1 : 0
    4.10 19:30
    Айнтрахт Ф – Бавария
    		 0 : 3
    5.10 16:30
    Штутгарт – Хайденхайм
    		 1 : 0
    5.10 18:30
    Гамбург – Майнц
    		 4 : 0
    5.10 20:30
    Боруссия М – Фрайбург
    		 0 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 11
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 5
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 4
    Серж Гнабри

    Серж Гнабри

    Бавария

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 4 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 4 1 1
    Вся статистика

