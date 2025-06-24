Футбол
24 июня, 14:14

Источник: дортмундская «Боруссия» подписала вратаря Древеса из «Бохума»

Сергей Ярошенко

Дортмундская «Боруссия» подписала вратаря Патрика Древеса из «Бохума», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, соглашение с игроком рассчитано до 2027 года. 32-летний голкипер будет третьим номером в команде после Грегора Кобеля и Александра Майера.

В сезоне-2024/25 на счету Древеса 22 матча во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 - : -
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
