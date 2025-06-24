Источник: дортмундская «Боруссия» подписала вратаря Древеса из «Бохума»
Дортмундская «Боруссия» подписала вратаря Патрика Древеса из «Бохума», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, соглашение с игроком рассчитано до 2027 года. 32-летний голкипер будет третьим номером в команде после Грегора Кобеля и Александра Майера.
В сезоне-2024/25 на счету Древеса 22 матча во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.
