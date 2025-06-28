Дортмундская «Боруссия» продала Мукоко в «Копенгаген»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко перешел в «Копенгаген», сообщает прес-служба датского клуба.

Немец подписал контракт на пять сезонов — до 2030 года. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Во второй части прошедшего сезона Мукоко на правах аренды играл в «Ницце». На его счету 22 матча, два гола и три результативные передачи.

В 2024 году появилась информация, что возраст нападающего мог быть снижен на 4 года. Официально в ноябре ему исполнилось 20 лет.

Мукоко находился в системе «Боруссии» с 2016 года. Он провел за основную команду дортмундцев 99 матчей, забил 18 мячей и сделал 8 голевых передач.