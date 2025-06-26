«Челси» близок к подписанию контракта с Гиттенсом

«Челси» в ближайшее время должен согласовать трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенса, сообщает ESPN.

По данным источника, после двух неудачных предложений в начале июня синие активизируют усилия по приобретению 20-летнего англичанина. Сейчас он является их главной трансферной целью. «Боруссия» намерена выручить за футболиста около 59 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Гиттенс в 49 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.