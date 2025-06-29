«Челси» заплатит за Гиттенса за 50 миллионов евро
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс продолжит карьеру в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, лондонцы заплатят за 20-летнего англичанина 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Контракт с игроком будет рассчитан до 2032 года с возможностью продления еще на сезон.
В сезоне-2024/25 Гиттенс в 49 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
Новости