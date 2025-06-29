Футбол
29 июня, 04:13

«Челси» заплатит за Гиттенса за 50 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс продолжит карьеру в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, лондонцы заплатят за 20-летнего англичанина 50 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Контракт с игроком будет рассчитан до 2032 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2024/25 Гиттенс в 49 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Sergey Mikhaylov

    Может по 50 и по домам?

    29.06.2025

  • Slim Tallers

    "Челси» заплатит за Гиттенса за 50"

    29.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
    2
    		 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
    3
    		 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
    4
    		 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
    5
    		 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
    6
    		 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
    7
    		 Байер 5 2 2 1 10-8 8
    8
    		 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
    9
    		 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
    10
    		 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
    11
    		 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
    12
    		 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
    13
    		 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
    14
    		 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
    15
    		 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
    16
    		 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
    17
    		 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
    18
    		 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:30
    Хоффенхайм – Кельн
    		 0 : 1
    4.10 16:30
    Аугсбург – Вольфсбург
    		 - : -
    4.10 16:30
    Байер – Унион Б
    		 - : -
    4.10 16:30
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    		 - : -
    4.10 16:30
    Вердер – Ст-Паули
    		 - : -
    4.10 19:30
    Айнтрахт Ф – Бавария
    		 - : -
    5.10 16:30
    Штутгарт – Хайденхайм
    		 - : -
    5.10 18:30
    Гамбург – Майнц
    		 - : -
    5.10 20:30
    Боруссия М – Фрайбург
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 10
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Серу Гирасси

    Серу Гирасси

    Боруссия Д

    		 4
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 3
    Рицу Доан

    Рицу Доан

    Айнтрахт Ф

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 3 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 3 1 1
    Вся статистика

