Паредес забил второй гол за сборную Аргентины. Видео

Сборная Аргентины забила четыре гола в ворота Мексики в первом тайме товарищеского матча. Один из голос с серии пенальти забил полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, выступавший с 2017 по 2019 год за «Зенит». Для аргентинца это второй гол за национальную команду.

?Gol de #Argentina! 3-0.



Leandro Paredes scores the penalty. It's all gone wrong for #Mexico, and La Albiceleste have built a commanding first half lead.#MEXARG ??? pic.twitter.com/o71eNTCHdE — Joga Bonito (@Jasoninho10) September 11, 2019