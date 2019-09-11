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Паредес забил второй гол за сборную Аргентины. Видео

05:58
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Сборная Аргентины забила четыре гола в ворота Мексики в первом тайме товарищеского матча. Один из голос с серии пенальти забил полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, выступавший с 2017 по 2019 год за «Зенит». Для аргентинца это второй гол за национальную команду.

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