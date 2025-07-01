Футбол
1 июля, 20:56

ЦСКА обыграл «Партизан» в матче Братского кубка

Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА победил «Партизан» в матче BetBoom Братского кубка со счетом 3:1. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Голы за армейцев забили Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также полузащитник «Партизана» Огнен Угрешич отметился голом в свои ворота. Единственный мяч сербской команды на счету Милана Рогановича.

Следующий матч ЦСКА проведет 5 июля против сербского «ОФК Белград».

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра против хавбека &laquo;Партизана&raquo; Бибраса Натхо.ЦСКА разобрался с «Партизаном»: Кисляк и Глебов зажигают у Челестини, Натхо поучаствовал в голе-шедевре

BetBoom Братский кубок

ЦСКА (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 3:1 (1:1)

Голы: Глебов, 15 (1:0). Роганович, 25 (1:1). Угрешич, 57 — в свои ворота (2:1). Кисляк, 61 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Круговой, 46), Дивеев (Келлвен, 46), Виллиан Роша (Абдулкадыров, 72), Мойзес (Пономарчук, 72), Мухин (Лукин, 46), Глебов (Обляков, 46), Кисляк (Бандикян, 72), Вильягра (Сериков, 72. Набабкин, 86), Мусаев (Алеррандро, 46), Шуманский (Койта, 46).

Предупреждение: Абдулкадыров, 87.

Судья: Мешков (Дмитров).

1 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Товарищеские матчи. Клубы. .
01 июля, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Партизан

ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Uncle Бeньсий.

    Как Тиля с Кралей и Педро раскрутите?))

    07.07.2025

  • lvb

    Ты только не плачь, мальчик из категории Q++) Неужели тебя Херчик заставил что-то взять..(куда?) Бедненький, ты работай над этим. Не переживай, Спирт будет в тебе)

    03.07.2025

  • Борис Игоревич

    это просто товарняк. только свинорылы выдают кубок соли и тп за трофеи.. пишут у себя в рекорды его, лощшье. остальные умне

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    гыы.. слабомная морковка.. кого вы там продадите, лошье колхозное? спам только и умеет скупать шлак по тройной цене, а потом раздавать его бесплатно. помнишь, дурачок, как ты усирался что кралю вашу купят англичане лямов за 30 , ну минимум - 20 ? ну и? свинина не умеет ни покупать, ни продавать. только понты кидает. главные лохи лиги. да, у нас с деньгами плохо. но очередной копеечный проект - и мы с трофеем. а вы просрали очередные десятки лямов ворованных нефтяных и в итоге - очередной отсос.

    02.07.2025

  • Alex Vik

    Партизаны еле ходили по полю, часто ошибались и подарили армейцам 2 гола. Получилась победа.

    02.07.2025

  • Роман Морковкин

    Бэнць, вчера статейку читал, в которой автор уверял, мол, деньги на трансферы у конюшни есть. И так безапелляционно, знаешь, будто наверняка знает. Это правда? Где деньгами разжились? Банк гопнули? Орешкин Гинера и Бабая грузалями пристроил? Или сам шабашку нашёл? :hugging: А насчёт Заболотного, Бэнцюш, не завидуй ты сильно, вы же его в своё время тоже свободным агентом подобрали. Правда и ушёл он от вас тоже бесплатно, а мы, весьма вероятно, раскрутим Антоху мал-мала, да продадим кому из середняков. Но тут уж на что обижаться? Понятно, что футболист с наличием в послужном списке Спартака котируется на рынке много выше, чем ЦСКА.

    02.07.2025

  • Як Цидрак

    А ты облезлая дурная свинья зато

    02.07.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Иди на Заболотного дрюкай, недоумок ))

    02.07.2025

  • Barac Obama

    У нас в Воронеже был ох.енный комментатор - Владимир Затонский. Не хуже Озерова комментировал. Сегодняшним чушпанам, до него как до Луны...

    02.07.2025

  • Спринт

    Ты то Цуцык Янина откель выползла с дилетантским пуком .. сдрызднесь в массовочке и внюхните гуртом ..

    02.07.2025

  • Legis Virtus

    Экземпляр №1 - "внюхни, сдрыстни, не втямить" Экземпляр №2 - "ибо, кои, аки" Такие разные и такие похожие одновременно:)

    01.07.2025

  • SuperDennis

    Властная рука Челестини на фоне багажа Николича! У Партизана не было шансов!

    01.07.2025

  • unzak44

    Николич в начале тоже был полным нулем...

    01.07.2025

  • Ru Be

    Пока команды не играют в еврокубках, судить о чем-то бессмыслено

    01.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Поаккуратнее, Як. Вы разговариваете с большущим авторитетом, человеком-знатоком. Спирток его зовут. Тут еще его подружка поблизости - лгбт. Это два самых больших знатока на этом сайте. Они знают все про всех. Только вот от старости уже иногда забывают язык человеческий и общаются как быдланы из 90-х.

    01.07.2025

  • Як Цидрак

    Чучело тренера, тыж всю весну пыхтел где Вильягра суперопорник с 5 желтыми за карьеру? Видал суперопорника или не заметил, не пойму?

    01.07.2025

  • Немальчиш

    Нормуль сыграли. Интересно на молодежь было посмотреть. С одной стороны - жаль, что Торопа не выпустили на второй тайм, а с другой - мод и хорошо. Пожарили наши. А уж в последние 10 минут мОлодежь чего-то разнервничалась, возле штрафной кутерьму устроили.

    01.07.2025

  • Rudrik31

    Ромб тайно был вывезен в Грецию...

    01.07.2025

  • Dimos.

    -азеры нам похоже уже не братья ! -это ты к своим родителям обратись , что бы свои родственные связи прояснить

    01.07.2025

  • _Mike N_

    насчет Сирии погорячился и азеры нам похоже уже не братья !

    01.07.2025

  • Alexey Tarasov

    Всех болельщиков-ЦСКА с Победой:thumbsup: Очень хорошо что два мяча наши молодые забили:thumbsup:Хорошая смена растёт:thumbsup::100:

    01.07.2025

  • Le-stat

    А этих в Кремле братьями выбрали

    01.07.2025

  • Олег Каноков

    Ну,глянем в чемпе.Сколько нас на форуме,столько и мнений.)

    01.07.2025

  • _Mike N_

    А клубы с братских КНДР, Ирана, Сирии, Абхазии, Зимбабве, Венесуэлы и Кубы ?

    01.07.2025

  • waysman

    я чё то вдруг озерова вспомнил. хотя и синавского помню.

    01.07.2025

  • spar001

    не братья они нам, снаряды хохлам продают... а насчет игры.. да по фиг...

    01.07.2025

  • lvb

    Аллерандо.. Нуно профиль глянуть, на всякий случай). Ибо вроде в зимнее ТО писали что ему 18 лет .. и он профильный ЦФ. Посмотрел. На деле ему 25 и он скорее "вторй форвард. Отдали за него 4,2 По моему скромному мнению.. "деньги на ветер". Ибо ни обводки, ни ударов по воротам ногой или головой, ни открывания под обостряющий мяч я у него не видел ни разу. Даже не "бегунок") .

    01.07.2025

  • waysman

    они штоле не люди?

    01.07.2025

  • 4rfv5tgb

    Почему всю игру Акинфеев отыграл? Челестини его проверяет?

    01.07.2025

  • 4rfv5tgb

    Вильягру, возможно, не зря купили, но одного матча для выводов мало. Шуманский опять разочаровал. Алеррандро тоже особо ничем себя не проявил, лучше б его на Гуарирапу поменяли. Койта, блин, очень активен, борется, находит моменты и запарывает..

    01.07.2025

  • 4rfv5tgb

    С одной стороны хорошо, что Челестини даёт шанс всем себя показать, но через 10 дней суперкубок, и надо уже наигрывать состав и схему

    01.07.2025

  • Le-stat

    ЦСКА понравился, играют в атаку. Как минимум хуже не стало

    01.07.2025

  • 4rfv5tgb

    признали лучшим игроком матча, так что соответствует!

    01.07.2025

  • Dimos.

    спасибо клубам - кайфанул ) на стадике как будто тыщу лет не был )

    01.07.2025

  • Олег Каноков

    Ну и Аллерандро понравился,но он не нап...без усиления атаки,конечно,будем играть на контрах.)

    01.07.2025

  • lvb

    Ну да. И я не увидел. Челестини, очевидно, будет играть в сезоне в основном "полувторым номером", коий мы седня и увидели). Три гола с быстрых контр, считай). Для нонешней атаки ЦСКА полувторой номер подходит. Ибо с Мусаевым и Койтой играть в позиционных атаках ЦСКА можно только с аутсайдерами)

    01.07.2025

  • Олег 70

    Как там Кирюха выступил?За основу потянет?)))

    01.07.2025

  • Олег Каноков

    Взаимно приветствую.)А ромб был?)Я не увидел...да и есть ли он вообще?

    01.07.2025

  • ну я

    дурачок... похоже по старости

    01.07.2025

  • lvb

    Приветствую. А как же "пресловутый ромб"? Неужто не разглядели?)

    01.07.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо.)И вам побед!

    01.07.2025

  • Олег Каноков

    Без звука смотрю,с редкими включениями на голы .)

    01.07.2025

  • Mikhail

    С этим трудно не согласиться.

    01.07.2025

  • Mikhail

    Вас и всех, болеющих за коников с победой! Игра была, действительно, неплохая - в духе ЦСКА.

    01.07.2025

  • Спринт

    .. гуляй нуя .. подальше от футбола ..**

    01.07.2025

  • richardford

    Обе московские команды неплохо смотрятся на 3 и 5 строчке российского чемпионата.

    01.07.2025

  • ну я

    Гуарирапа и Бистрович потери значимые?:rofl::rofl::rofl::rofl: Лучшая шутка дня

    01.07.2025

  • ну я

    Три наблюдения по итогам игры. 1. Пока по новому тренеру нет общего впечатления... В отличии от Николаича. Имхо 2. Мешок судить без Вара не может от слова совсем. 3. Карпин прав! Наши комментаторы полный и безграничный отстой. У меня только один вопрос: до перерыва они комментируют х**во, а потом ощущение, что они в перерыве бухают и дальше это безграничный треш! И это практически в каждой игре!

    01.07.2025

  • Спринт

    Обычный тренировочный матч без каких то "изысков". Порадовал только Мойзес своей физической формой и умелыми подключениями вперед. В опорной зоне у ЦСКА просто пустое место и в прямом и в переносном смысле. Усиления нет, а потери для этого состава армейцев существенны - Гуарирапа и Бистрович.

    01.07.2025

  • baruv

    Обе московские команды неплохо смотрятся. Жаль, что очной встречи не предусмотрено.

    01.07.2025

  • Олег Каноков

    Хороший товарняк,игра смотрелась.Радует наличие хорошей молодёжи.О схеме Челестини пока судить рано,но играли живо.)Игорь-Мастер,как всегда.Всех наших с хорошей игрой.)

    01.07.2025

