ЦСКА обыграл «Партизан» в матче Братского кубка

ЦСКА победил «Партизан» в матче BetBoom Братского кубка со счетом 3:1. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Голы за армейцев забили Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также полузащитник «Партизана» Огнен Угрешич отметился голом в свои ворота. Единственный мяч сербской команды на счету Милана Рогановича.

Следующий матч ЦСКА проведет 5 июля против сербского «ОФК Белград».

BetBoom Братский кубок

ЦСКА (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 3:1 (1:1)

Голы: Глебов, 15 (1:0). Роганович, 25 (1:1). Угрешич, 57 — в свои ворота (2:1). Кисляк, 61 (3:1).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Круговой, 46), Дивеев (Келлвен, 46), Виллиан Роша (Абдулкадыров, 72), Мойзес (Пономарчук, 72), Мухин (Лукин, 46), Глебов (Обляков, 46), Кисляк (Бандикян, 72), Вильягра (Сериков, 72. Набабкин, 86), Мусаев (Алеррандро, 46), Шуманский (Койта, 46).

Предупреждение: Абдулкадыров, 87.

Судья: Мешков (Дмитров).

1 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».