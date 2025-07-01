«Краснодар» и «Ростов» сыграют в товарищеском матче в июле

«Краснодар» и «Ростов» сыграют в товарищеском матче в рамках Winline Летних сборов в субботу, 5 июля. Встреча пройдет на стадионе Академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Трансляции матча в прямом эфире не планируется.

По итогам сезона 2024/2025 «быки» набрали 67 очков и впервые в истории стали чемпионами РПЛ. Ростовчане с 39 очками финишировали восьмыми в таблице.

Соперники по товарищескому матчу играли в чемпионате России в 8-м и 21-м турах, в обоих встречах победу одержали черно-зеленые — 2:0, 1:0.

«Краснодар» также сыграет в Суперкубке России в субботу, 12 июля, с ЦСКА, который стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв в финале «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).