ЦСКА и «Партизан» сыграют в рамках товарищеского матча на Betboom Братском кубке 2025 во вторник, 1 июля. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Партизан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы. .

01 июля, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

Братский кубок 2025 проходит с 30 июня по 5 июля. В предсезонном турнире принимают участие ЦСКА, «Партизан», «Динамо» и ОФК.