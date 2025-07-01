Футбол
1 июля, 17:30

ЦСКА — «Партизан»: онлайн-трансляция матча

ЦСКА сыграет с «Партизаном» в Братском кубке 2025 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА и «Партизан» сыграют в рамках товарищеского матча на Betboom Братском кубке 2025 во вторник, 1 июля. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Партизан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы. .
01 июля, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Партизан

Братский кубок 2025 проходит с 30 июня по 5 июля. В предсезонном турнире принимают участие ЦСКА, «Партизан», «Динамо» и ОФК.

Футбол
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
ЦСКА — «Партизан»: трансляция матча начнется в 19.00 мск

Матч между ЦСКА и «Партизаном» начался с минуты молчания в память о погибшем сотруднике армейцев

КХЛ на Кинопоиске

