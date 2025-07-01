Футбол
1 июля, 22:28

Челестини — о победе ЦСКА над «Партизаном»: «Мне не понравилось давление, которое мы оказывали в первом тайме»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над «Партизаном» (3:1) в матче BetBoom Братского кубка.

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра против хавбека &laquo;Партизана&raquo; Бибраса Натхо.ЦСКА разобрался с «Партизаном»: Кисляк и Глебов зажигают у Челестини, Натхо поучаствовал в голе-шедевре

«Мне не понравилось давление, которое мы оказывали на соперника в первом тайме. Это может быть связано с усталостью игроков из-за наших сборов. Также было мало движения впереди, поэтому мы не особо контролировали пространство, которое получали между линиями. В первом тайме было всего несколько моментов.

Второй тайм мне понравился намного больше по качеству игры, к тому же мы смогли еще забить. Так что второй тайм в атаке мне понравился», — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА.

Следующий матч Братского кубка ЦСКА проведет 5 июля против сербского «ОФК Белград».

Фабио Челестини
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
