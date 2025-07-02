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2 июля 2025, 20:44

Шнайдер уступила 118-й ракетке мира Парри во втором круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла француженке Диан Парри в матче второго круга Уимблдонского турнира — 4:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 12 минут.

Шнайдер по ходу встречи проиграла 9 геймов подряд. Также она не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету 118-й ракетки мира Парри 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Парри встретится с британкой Сонай Картал.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Диан Парри (Франция, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:4, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона
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Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
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